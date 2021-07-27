Улан-Удэ, 27 июля, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 скончались 11 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, двое из них были младше 65 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами коронавируса стали 1651 жителей.

В настоящее время в стационарах лечатся 1213 пациентов, из которых у 1070 заболевание осложнилось внебольничной пневмонией. А реанимации находится 121 больной.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1658 койки: занято — 1213, свободно — 445 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%», — добавили в штабе.