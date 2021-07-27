Москва, 27 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 14 сентября 2021 года начнёт рассматривать иск банка «Санкт-Петербург» к трём компаниям строительной сферы и рынка недвижимости — ООО «СМУ-9 Мосметростроя», ООО «Грант» и «Мега-Лана». С ответчиков банк пытается взыскать 3,6 млрд рублей и нежилое здание, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Иск ПАО «Банк «Санкт-Петербург» был подан 14 июля 2021 года. Позднее дело приняла судья Панькова. Сумма исковых требований — 3 601 242 670,61 рубля. Также истец требует обратить взыскание на нежилое здание, подробности о котором пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СМУ-9 Мосметростроя» создано в сентябре 2005 года. Владелец — Владимир Зырянов. ООО «Грант» работает на рынке недвижимости столицы с декабря 2013 года. Владелец — кипрская фирма «САЙКРЕСТ ТРАСТ ЛИМИТЕД». Доля компании находится в залоге у банка «Санкт-Петербург» с 2014 года. Третий соответчик — компания «Мега-Лана» работает с 2007 года в сфере покупки и продажи собственных нежилых зданий и помещений. Владелец — Андрей Левин.