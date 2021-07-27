Назарово, Красноярский край, 27 июля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В городе Назарово Красноярского края полицейские задержали подозреваемую в жестоком убийстве 80-летней женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в ГУ МВД России по региону.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

Пенсионерка была убита в апреле 2021 года. Полицейские получили данные о том, что к преступлению может быть причастна женщина, заходившая накануне убийства в подъезд дома, в котором проживала пенсионерка.

Злоумышленница вошла в квартиру через входную дверь. Она нанесла своей жертве множество ударов тупым предметом по голове, а затем скрылась. По данным ведомства, подозреваемой является ранее судимая 50-летняя жительница города Назарово. Её задержали оперативники.

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