Токио, 27 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В Токио за последние сутки тесты на коронавирус SARS-CoV-2 выявили ещё семерых заразившихся, задействованных в проведении летних Олимпийских игр. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба оргкомитета «Токио-2020».

Иван Шилов ИА REGNUM Токио 2020

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Двое из заразившихся являются спортсменами, проживающими в Олимпийской деревне. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом среди участников Игр и задействованных в их проведении достигло 160.

Напомним, в Токио в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19 действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По этой причине состязания Олимпийских игр проходят без присутствия зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию был получен у 16 человек, задействованных в организации летних Олимпийских игр в Токио.