Новосибирск, 27 июля, 2021, 06:28 — ИА Регнум. В Новосибирскую область для борьбы с лесными пожарами поступили новые беспилотники, противопожарные ранцы и культиваторы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

В 2021 году новосибирское минприроды в рамках нацпроекта «Экология» запланировало приобрести 236 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. 112 единиц уже поступило в регион. До конца года планируется закупка гусеничных и колесных тракторов, мотовездеходов, пожарных автоцистерн и так далее.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко заверил, что показатели федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» регион в IV квартале текущего года достигнет в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае из-за повышения риска возникновения лесных пожаров ограничено посещение лесов.

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