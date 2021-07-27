Нефтеюганск, Югра, 27 июля, 2021, 06:27 — ИА Регнум. В Нефтеюганске (Югра) ночью 27 июля горел многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает окружное управление МЧС.

Пожар

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 1:00 по местному времени. На объекте — 24-квартирном доме — первые подразделения были уже спустя три минуты. Горели третий и четвёртый подъезды, а также кровля. В 1:28 огонь локализовали на площади 720 кв. метров. А в 03:17 пожар был полностью потушен.

Эвакуировались 50 человек. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.