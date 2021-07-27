Кызыл, 27 июля, 2021, 06:24 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 174 новых случая заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали город Кызыл и Кызылский район, где выявлено 88 и 21 новый носитель соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 174 заболевших 4 ребенка, 108 больным от 18 до 49 лет, 40 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 22 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в минздраве.

Таким образом, всего с 1 января 2021 года в регионе подтверждено 6027 случаев заражения. Умерли 45 человек.

В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся почти 1,5 тыс. больных, из которых 314 находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 35 пациентов. Всего для лечения больных с COVID-19 в Туве развёрнуто 1785 инфекционных коек, из которых свободно 16,2%.