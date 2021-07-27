Екатеринбург, 27 июля, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Верхи-Исетский райсуд изменил меру пресечения 39-летнему бизнесмену, которого подозревают в похищении и избиении своей супруги. Об этом пишут СМИ.

Насилие

Как сообщил Накануне.Ru. адвокат пострадавшей Андрей Конышев, его отправили в СИЗО на два месяца. А во время обысков у задержанного нашли два ружья, два пистолета и некое приспособление для употребления наркотиков.

Ранее между парой произошёл конфликт из-за того, что женщина заявила о желании развестись. В итоге супруг похитил её, отвёз за город и там избивал. По словам пострадавшей, одним из последствий этого стал выкидыш.