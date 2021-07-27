Горно-Алтайск, 27 июля, 2021, 06:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай с 26 июля на вахтовый режим работы переведены дома-интернаты для престарелых и инвалидов в Горно-Алтайске и селе Каракол Онгудайского района. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Инвалид

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Отмечается, что решение об этом было принято на заседании оперштаба из-за ситуации с коронавирусом.

«Аналогичное решение с 1 августа вступит в силу для дома-интерната для престарелых и инвалидов в Усть-Кане и республиканского психоневрологического интерната в селе Акташ Улаганского района», — добавили в правительстве.

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