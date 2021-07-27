Мухоршибирский район, Бурятия, 27 июля, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Мухоршибирском районе Бурятии 23 июля произошёл трагический пожар в частном доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнём.

Пожар в доме

В результате погибли местная жительница с внучкой 2009 года рождения. В настоящее время по этому факту проводится доследственная проверка.

Всего с начала года в республике зафиксировано 558 пожаров в жилом секторе. Чаще всего их причинами становятся неосторожное обращение с огнём, нарушение правил при эксплуатации печей и электрооборудования.

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