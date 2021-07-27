Тегеран, , 08:03 — REGNUM 26 июля пресс-секретарь экономической комиссии парламента Ирана объявил об одобрении членами комиссии законопроекта об открытии в стране представительства Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Представитель экономической комиссии парламента Ирана Голамреза Мархаба сообщил эту новость на заседании комиссии и заявил, что члены Следственного совета были избраны из компаний, аффилированных с инвестиционной компанией Atieh Saba и национальной обувной компанией большинством голосов членов комиссии.

«Проект соглашения страны пребывания об открытии представительства Банка торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) на территории Исламской Республики Иран также был включен в повестку дня заседания парламента, который был одобрен большинством голосов и направлен на пленарное заседание парламента для окончательного рассмотрения», — подчеркнул он.