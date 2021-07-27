Каа-Хемский район, Тыва, 27 июля, 2021, 05:41 — ИА Регнум. В Каа-Хемском районе Тувы продолжаются поиски семилетнего ребёнка, пропавшего 25 июля в местечке Эржей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, мальчик поскользнулся на скале и упал в реку Малый Енисей.

Главное управление МЧС по Туве 17.mchs.gov.ru Тувинские спасатели ищут пропавшего на реке семилетнего мальчика

Находившиеся поблизости взрослые не смогли вытащить его из воды — мальчика унесло сильным течением. В поисках в настоящее время задействованы инспекторы ГИМС и спасатели.

«По состоянию на 26 июля обследован участок реки Малый Енисей на протяжении 60 километров вниз по течению от места происшествия. Поиски продолжаются», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия сотрудники СКР организовали доследственную проверку.