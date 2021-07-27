Тегеран, 27 июля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. 26 июля в посольстве Ирана в Токио открылась выставка иранских произведений искусства, культуры и ремесел под названием «Прекрасный Иран». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выставка на тему «Прекрасный Иран» проводится в период проведения Олимпийских игр в японской столице. Данное мероприятие продлится до 6 августа.

В церемонии открытия выставки приняли участие ряд высокопоставленных иранских спортивных чиновников, а также министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.

Согласно данным Mehr News, выставка предназначена для ознакомления широкой многонациональной аудитории с историей, культурой и литературой страны в древние времена и на современном этапе.

Министр спорта Ирана и глава Национального олимпийского комитета подарил японскому министру образования, культуры, спорта, науки и технологий Кубок Арджана, который является символом иранской сборной на Олимпийских играх.