Москва, 27 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Во вторник, 27 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +27…+29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Хорошая погода

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В ночь на 28 июля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +14…+16 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — южный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +25…+30 °C днём и +11…+16 °C ночью.

В среду, 28 июля, днём в столице ожидается +26…+28 °C. По области +25…+30 °C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь, по области местами умеренный. Ночью в регионе ожидается +13…+18 °C, облачно, дождь.

Как сообщалоИА REGNUM, в Московской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

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