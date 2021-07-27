Тегеран, 27 июля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. 26 июля министр спорта и молодежи Ирана Масуд Солтанифар и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коичи Хагиуда встретились и провели переговоры в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Встреча была направлена на реализацию меморандума о сотрудничестве в области спорта, который был подписан в прошлом году между двумя странами.

Высокопоставленные чиновники Ирана прибыли в Токио для переговоров со своими коллегами из других стран мира на полях 32-х Олимпийских игр.

По прибытии в Токио министр спорта и молодежи Ирана Масуд Солтанифар и глава Национального олимпийского комитета Реза Салехи Амири были встречены послом Ирана в Японии Мортезой Рахмани Моваххедом.

Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться в 2020 году, были перенесены на год из-за глобальной вспышки COVID-19. 66 иранских спортсменов будут представлять Иран на соревнованиях в различных спортивных дисциплинах.