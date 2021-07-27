Тегеран, , 08:13 — REGNUM 26 июля президент Ирана Хасан Рухани распорядился об открытии нескольких национальных проектов, относящихся к Департаменту окружающей среды и зонам свободной торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В 85-м выпуске серии запуска национальных проектов в рамках плана наращивания производства иранский президент распорядился запустить 13 гражданских проектов, комплексную экологическую программу и ряд других экологических проектов, а также проектов, касающихся зон свободной торговли.

Таким образом, в зонах свободной торговли Арас, Киш и Кешм было открыто несколько заводов по производству автомобилей, бытовой техники и промышленного оборудования.

Кроме того, было начато несколько проектов по изучению 22 водно-болотных угодий и рек по всей стране, поскольку в Иране обостряется экологический кризис, а напряженность в водоснабжении занимает первое место в списке.

Рухани также представил, среди многих других экологических проектов, комплексную программу управления природной средой водно-болотных угодий, которая считается основой для принятия любого решения об управлении водно-болотными угодьями с целью приведения экологической ситуации в надлежащее состояние.