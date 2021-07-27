Тегеран, 27 июля, 2021, 08:14 — ИА Регнум. 25 июля генеральный директор иранского промышленного комплекса Эсфарайен (EICO), заявил, что завод экспортировал стальной продукции на сумму 4,218 миллиарда евро в первом квартале текущего иранского года (наступил 21 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью журналисту IRNA Али Малек заявил, что за соответствующий период предприятие произвело более 26 700 тонн легированной стали, из которых 18 337 тонн было продано на внутреннем рынке, а еще 7019 тонн было экспортировано.

Он отметил, что экспорт легированной стали завода увеличился на 10 процентов в стоимостном и на 20 процентов в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем производства компании вырос на 38 процентов по сравнению с первым кварталом предыдущего финансового года (10 марта 2020 года — 10 июня 2020 года), а объем продаж на внутреннем и внешнем рынках увеличился на 60 процентов в стоимостном выражении.

EICO работает под руководством Организации промышленного развития и реконструкции Ирана (IDRO). Компания является крупнейшим производителем изделий из легированной стали и профилей с разнообразием в 140 видов продукции.