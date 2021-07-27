Тегеран, 27 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Сборная Ирана по волейболу обыграла Венесуэлу со счетом 3:0 во время Олимпийских игр 2021 года в Токио. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июля.

Иран обыграл Венесуэлу в трёх сетах подряд (25−17, 25−20 и 25−18). Таким образом, сборная Исламской Республики с двумя победами и 5 очками временно занимает первое место.

Ранее сборная Ирана обыграла Польшу со счетом 3:2.

Иранские спортсмены соревновались в семи областях против своих соперников во время Олимпийских игр в Токио, и в конечном итоге золотой выстрел Джавада Форуги принес первую золотую медаль Ирану, войдя в историю иранского стрелкового спорта.

Олимпийские игры по волейболу в Токио проводятся в двух группах, состоящих из шести команд. Бразилия, США, Россия, Франция, Тунис и Аргентина находятся в группе А, а Иран вместе с Польшей, Японией, Канадой, Венесуэлой и Италией — в группе B.