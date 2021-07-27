Кош-Агачский район, Алтай, 27 июля, 2021, 05:31 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 62-летняя жительница и 96-летний житель Кош-Агачского района скончались в июне.

Bsmp40.ru Отделение реанимации

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжелой двухсторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в республике стали 303 человека. Из них 258 скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о массовом заболевании COVID-19 в детском летнем лагере «Манжерок». Из 124 детей диагноз подтвердился у 24. Следователи начали по этому факту проверку.