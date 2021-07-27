Пекин, 27 июля, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Китайский анимационный фильм «Белая змея 2: Злоключения Зеленой змеи», основанный на древней китайской легенде о Белой змее, продолжил лидировать в прокате на материковой части Китая, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Змея подколодная

Будучи продолжением хита киностудии Light Chaser Animation, фильм 25 июля с 63 млн юаней ($9,72 млн) сборов в китайском прокате, «прикарманив» в общей сложности около 200 млн юаней на текущий момент за все время проката.

За ним последовала картина «Китайские врачи», которая описывает усилия Китая по борьбе с эпидемией COVID-19. Она собрала за тот же день 39,4 млн юаней, а ее общие кассовые сборы составили 1,15 млрд юаней.

На третьем месте оказалась анимационная лента «Агент Бэкком: Королевский Медведь», заработавшая за день 10,6 млн юаней.