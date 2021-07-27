Тегеран, 27 июля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Производственные мощности нефтехимической промышленности Ирана увеличились с 56 миллионов тонн в 2013 году до 90 миллионов тонн в 2021 году, показав 60-процентный скачок в результате выделения 25 миллиардов долларов инвестиций в данную отрасль. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 июля.

Нефтехимическая промышленность, по-видимому, является одной из наиболее успешных отраслей промышленности в исламской стране с точки зрения достижения целей Закона о шестом пятилетнем плане экономического, культурного и социального развития на 2016−2021 годы.

Планируется, что к концу текущего иранского календарного года (20 марта 2022 года) мощности по производству нефтехимической продукции должны достичь рекордного уровня в 100 миллионов тонн.

Несомненно, восьмилетнее пребывание 11-й и 12-й администраций в Иране можно охарактеризовать как золотую эру нефтехимической промышленности страны при функционировании 32 нефтехимических проекта мощностью 34 миллиона тонн в год.

Общий объем инвестиций в нефтехимическую промышленность за восемь лет достиг 25 миллиардов долларов, из которых около 11 миллиардов долларов было инвестировано в прошлом иранском году (с 20 марта 2020 года по 20 марта 2021 года).

Ожидается, что доходы Ирана от нефтехимической промышленности достигнут 25 миллиардов долларов в год после завершения проектов развития в этой отрасли.