Тегеран, 27 июля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. 25 июля исполнительный директор Иранской компании по нефтяным терминалам (IOTC) заявил, что первая партия иранской нефти была загружена в порт Джаск, который был открыт президентом Ирана Хасаном Рухани всего несколько дней назад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Ассадруз заявил, что погрузка 650 000 баррелей сырой нефти, предназначенной для экспорта за рубеж, завершилась утром 25 июля в порту Джаск. Он отметил, что компания полностью готова к загрузке своего 2-го груза сырой нефти на экспорт через порт Джаск, что произойдет в ближайшие пару дней.

Национальный проект по транспортировке сырой нефти на мировые рынки через порт Джаск гарантирует безопасный экспорт иранской нефти, а также способствует децентрализации экспортных поставок нефти в страну и диверсификации ее экспортных терминалов.

Это, в свою очередь, также способствует укреплению переговорного потенциала страны, устойчивому развитию и созданию большего числа рабочих мест для местного населения.