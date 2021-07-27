Тегеран, 27 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. 25 июля юношеская сборная Ирана по греко-римской борьбе завоевала две серебряные и одну бронзовую медали, заняв 5-е место на международных соревнованиях в Будапеште. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным IRNA, иранские молодые борцы на чемпионате мира среди кадетов в Венгрии, который начался 23 июля и завершился 25 июля, принесли Ирану несколько трофеев. Среди юных борцов Сейед Хостафу Резаи и Али Реза Абдоли в весе 60 и 71 килограмм завоевали серебряные медали, а Али Джалали Абдолванда в весовой категории 92 килограмма завоевал бронзу.

Другой спортсмен из Ирана Али Ахмадивафа занял 5-е место в своей весовой категории 45 килограммов.

По итогам международных игр сборные Грузии (141 очко), Украины (127 очков) и России (124 очка) заняли с первого по третье места соответственно, а сборная Ирана, набравшая 81 очко, заняла пятое место.

Чемпионат мира среди кадетов — это турнир, в котором соревнуются лучшие борцы греко-римского и вольного стиля со всего мира в возрасте до 17 лет.