Тегеран, 27 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 25 июля избранный президент Ирана Эбрахим Раиси назвал страну доброжелательным по отношению к своим соседям. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он сделал эти замечания на встрече с заместителем премьер-министра Катара и министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Раиси подчеркнул, что Иран зарекомендовал себя как надежный друг и партнер.

Избранный президент также отметил, что Иран и Катар являются религиозными братьями и партнерами, заявив, что Тегеран особенно обеспокоен ходом дальнейшего развития отношений с Дохой.

Он также отметил, что приоритетом внешней политики будущей администрации в Иране будут соседние страны.

Далее Раиси заявил, что решением для восстановления устойчивой безопасности и стабильности является сотрудничество между региональными государствами, основанное на взаимном доверии и отказе от иностранного вмешательства в регионе.