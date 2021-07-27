Тегеран, 27 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. 25 июля президент Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Карим Хеммати заявил, что 9-я партия вакцины против COVID-19, предоставленная IRCS, успешно доставлена в Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Партия, состоящая из 1 095 200 доз вакцин, которые прибыли в Международный воздушный порт Имама Хомейни, будет передана министерству здравоохранения для скорейшего распространения по всей стране», — отметил Хеммати.

Он подчеркнул, что к настоящему времени в общей сложности 10 400 000 доз вакцин прибыли в Иран 11-ю рейсами.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что к настоящему времени в Иран было ввезено более семи миллионов доз вакцины против COVID-19, и в ближайшее время планируется поставка еще двух миллионов доз.

Коронавирусная инфекция 2019 года (COVID-19) — инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом второго тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2). Первый известный случай был выявлен в Ухане (Китай) в декабре 2019 года.

Ученые не нашли никакого лечения этой инфекции, однако вакцины вселили в мировую общественность надежду на то, что они смогут сдержать распространение смертельного вируса.