Улан-Удэ, 27 июля, 2021, 05:21 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 159 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, за весь период пандемии в республике подтверждено более 51,7 тыс. случаев заражения. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели около 46,8 тыс. человек, в том числе 132 за последние сутки. В списке контактных лиц числятся почти 15,9 тыс. жителей.