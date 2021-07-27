Китайская Гуйчжоу обещает построить 38 000 «зарядок» для электромобилей
Гуйян, Китай, 27 июля, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая планирует построить 38 000 зарядных колонок для электромобилей к 2023 году, сообщило правительство провинции, передает 26 июля агентство Синьхуа.
Электромобиль
Согласно плану действий, в этом году будет установлено 4500 зарядных устройств для электромобилей, еще 5000 планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. В 2023 году ожидается введение уже 5500 новых установок.
В плане отмечается, что зарядные колонки будут построены в туристических достопримечательностях, транспортных узлах и зонах обслуживания скоростных автомагистралей, а также центрах пассажирского транспорта, округах и городах.