Пекин, 27 июля, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила 25 июля оранжевый уровень предупреждения о ливнях во многих частях страны и призвала принять меры предосторожности, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) CWitte Ливень

С 20:00 по местному времени 26 июля по 20:00 следующего дня в некоторых районах Чжэцзяна, Шанхая, Цзянсу и Аньхоя ожидаются ливни местами до 220 мм осадков. Между тем, в некоторых районах Хэйлунцзяна, Шэньси, Хэбэя, Пекина, Юньнани, бассейна реки Сычуань и Тибета может выпасть более 80 мм осадков в час, сопровождающихся грозами и штормами.

Национальная обсерватория рекомендовала местным властям сохранять бдительность в связи с возможными наводнениями, оползнями и сходом селевых потоков, а также призвала прекратить открытые мероприятия в опасных районах.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, при этом красный цвет представляет собой наиболее серьезное предупреждение, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий цвета по мере ослабления угрозы.