Пекин, 27 июля, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Программы страхования по беременности и родам покроют расходы работающих женщин, рожающих третьего ребенка в Китае, сообщило Национальное управление безопасности здравоохранения КНР, передает 26 июля агентство Синьхуа.

Gtrk-kaluga.ru Снижение рождаемости

Это послужит дополнительной мерой стимуляции в рамках недавно пересмотренной политики страны в области деторождения, которая позволяет супружеским парам иметь троих детей, говорится в пресс-релизе управления.

Обещано быстрое и полное возмещение медицинских расходов и субсидий в случае рождения женщиной третьего ребенка.

Управление настоятельно призвало местные департаменты здравоохранения приложить все усилия для реализации указанных мер мер поддержки матерей и повысить их осведомленность о появившихся новых возможностях.