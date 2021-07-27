Пекин, 27 июля, 2021, 04:45 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, с 26 по 29 июля в пострадавшей от наводнения центральной китайской провинции Хэнань ожидаются сильные ливни, сообщает агентство Синьхуа.

65.mchs.gov.ru Ливень

К настоящему времени проливные дожди стали причиной гибели 63 человек и подтопления жилищ миллионов жителей региона. В городах Синьян, Чжумадянь, Чжоукоу, Шанцю, Кайфэн, Пуян, Синьсян, Хэби и Аньян, вероятно, пройдут сильные ливни, что только усугубит паводкову ситуацию на местах ситуацию сообщили в метеорологической обсерватории провинции Хэнань.

С 17 по 25 июля в общей сложности 132 населенных пункта близ Синьсяна пострадали от ливней, в результате которых пострадали более 2 млн человек, сообщает Синьсянское отделение провинциального штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи.