Пекин, 27 июля, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Тайфун Ин-Фа второй раз обрушился на восточно-китайскую провинцию Чжэцзян 26 июля, принеся ветры со скоростью 28 метров в секунду в эпицентре, сообщает агентство Синьхуа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Тайфун

Шестой по счету в этом году тайфун в Китае обрушился на прибрежные районы близ города уездного уровня Пинху, находящегося под управлением города Цзясин, отметили в штаб-квартире по борьбе с наводнениями.

Тайфун начал сеять хаос в Чжэцзяне еще 25 июля, принеся сильные ливни, сильные штормы и наводнения. Провинциальный штаб по борьбе с наводнениями повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с тайфуном Ин-Фа до наивысшего