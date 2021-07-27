Лхаса, Китай, 27 июля, 2021, 04:36 — ИА Регнум. Художественная выставка открылась во дворце Джебум-Ганг Лакханг, древнем здании в Лхасе, столице Тибета на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Тибет

200-летнее здание, ныне называемое центром искусств Джебум-Ганг, было отремонтировано и реконструировано по инициативе местного правительства в 2018 году. Построенный в середине 19 века дворец Джебум-Ганг Лакханг является достопримечательностью Лхасы. Он имеет уникальную и редкую структуру мандалы и содержит несколько фресок времен династии Цин (1644−1911).

Эксперты говорят, что здание имеет большое значение для изучения архитектуры, искусства и истории Тибета.

Глава центра Фан Кунь, заявил, что центр будет сотрудничать с другими художественными учреждениями для проведения культурных и образовательных мероприятий для общественности и обязуется популяризировать традиционную культуру.