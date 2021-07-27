Пекин, 27 июля, 2021, 04:33 — ИА Регнум. Народные трибуналы самого низкого уровня в Китае, приняли 20,4 млн дел с 2016 по 2020 год, из которых почти 20,3 млн были завершены, сообщает агентство Синьхуа.

Суд

Эти данные были обнародованы на симпозиуме, проведенном 25 июля Верховным народным судом Китая, в котором приняли участие руководители высших народных судов по всей стране.

К июню этого года в Китае насчитывалось в общей сложности 10 145 действующих народных судов, которые в основном занимаются конфликтами и спорами, связанными с экспроприацией, трудом, браком и семьей, арендой магазинов и частными кредитами, среди прочего.

Народные суды различных уровней за последние годы приняли множество мер, направленных на предоставление судебных услуг населению. Эти меры включают онлайн-сервисы подачи дел, запросы самообслуживания и контакты с помощью текстовых сообщений.