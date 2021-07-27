Пекин, 27 июля, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Три вертолета Z-20 были направлены китайскими военными в пострадавшие от наводнения районы провинции Хэнань для оказания экстренной помощи, сообщает агентство Синьхуа.

Andshel Наводнение

Вертолеты были направлены в труднодоступные и удаленные районы провинции, включая поселки Хунчжоу и Юйхэ близ города Синьсян. Это первый случай, когда вертолеты Z-20 участвовали в миссиях по борьбе с наводнениями и оказанию помощи в случае стихийных бедствий.

В общей сложности 33 офицера и солдата, находясь на борту вертолетов, доставили с 23 июля более 75 тонн различных материалов, таких как питьевая вода, лекарства и продукты питания пострадавшим в количестве примерно 20 000 человек в 17 деревнях