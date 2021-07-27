Пекин, 27 июля, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Провинция Хэнань в центральном Китае вновь открыла большинство автобусных маршрутов в городе Чжэнчжоу, сообщает агентство Синьхуа.

После урагана

По состоянию на утро 25 июля около 94% автобусного сообщения Чжэнчжоу возобновилось, а в городах Аньян и Хеби движение было восстановлено полностью, сообщает Министерство транспорта провинции.

Кроме того, почти все станции обслуживания скоростных автомагистралей в провинции вновь открылись, а пропускная способность метро, такси и грузовых автомобилей все еще продолжает восстанавливаться.

Напомним, что движение транспорта в провинции ранее было приостановлено из-за рекордных ливней, которые нанесли серьезный ущерб имуществу и инфраструктуре региона.