Китайская провинция Хэнань возобновила большинство автобусных маршрутов
Пекин, 27 июля, 2021, 04:24 — ИА Регнум. Провинция Хэнань в центральном Китае вновь открыла большинство автобусных маршрутов в городе Чжэнчжоу, сообщает агентство Синьхуа.
После урагана
По состоянию на утро 25 июля около 94% автобусного сообщения Чжэнчжоу возобновилось, а в городах Аньян и Хеби движение было восстановлено полностью, сообщает Министерство транспорта провинции.
Кроме того, почти все станции обслуживания скоростных автомагистралей в провинции вновь открылись, а пропускная способность метро, такси и грузовых автомобилей все еще продолжает восстанавливаться.
Напомним, что движение транспорта в провинции ранее было приостановлено из-за рекордных ливней, которые нанесли серьезный ущерб имуществу и инфраструктуре региона.