Чжухай, Китай, 27 июля, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Два человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести после обрушения части строящегося моста в городе Чжухае на юге Китая, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Пять рабочих, занятых на строительстве моста Цзиньхай в Чжухае, упали в море после обрушения коробчатой балки моста около 9:25 по местному времени 25 июля сообщает муниципальное бюро по чрезвычайным ситуациям.

Тела двоих рабочих были найдены к полудню того же дня. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются. Причина трагедии и обстоятельства ее выясняются.