Москва, 27 июля, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Роскомнадзор прекратил доступ к страницам американского сайта Genius, на котором пользователи разбирают тексты песен. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Всего под запрет в России попали 30 страниц сайта. Причина блокировки — неудаление противоправного контента и вступившие в силу судебные постановления.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта», — отметили в Роскомнадзоре.

В надзорном ведомстве добавили, что администратор сайта не исполнил требование по удалению «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента», которые являются запрещёнными в России. При этом попытки связаться с провайдером хостинга и администратором сайта предпринимались неоднократно.