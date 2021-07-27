Казань, 27 июля, 2021, 03:53 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии от налогового органа поступил банкротный иск, адресованный ООО «Завод силикатного кирпича». Он пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск от УФНС России по РТ был подан 26 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 30 041 413,85 рубля.

Около трёх недель назад арбитраж уже отказывал налоговому органу в удовлетворении схожего заявления, в котором тот просил признать фирму банкротом по схеме отсутствующего должника.

«В обоснование заявления уполномоченным органом указано на наличие задолженности должника по обязательным платежам в размере 23 975 961,28 рубля, в том числе основной долг — 20 261 516,89 рубля, пени — 2 994 536,48 рубля, штраф — 719 907,91 рубля», — отмечал суд.

Представитель должника возражал против удовлетворения заявления, указывая, что компания к дате слушаний частично погасила долг. Истец не смог доказать, что должник фактически прекратил деятельность и его руководитель отсутствует, потому претензии завернули. УФНС сделало вторую попытку, но по этому иску дата заседания пока не назначена.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в январе 2016 года. Предприятие с 100 сотрудников работает в Менделеевске. Директор с ноября 2020 года — Лариса Ганушевич. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, владелец — ООО «Интеко» Светланы Зиганшиной, чьи данные схожи с данными жены владельца компании-подрядчика космодрома «Восточный» — ПСО «Казань», депутата Госсовета Татарии прошлых созывов Равиля Зиганшина.