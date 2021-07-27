Курск, 27 июля, 2021, 03:31 — ИА Регнум. ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» по итогам тендера подписало контракт на ремонт автодороги М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной на участке км 543+000 — км 553+000. Участок расположен в Курской области, а стоимость работ оценили в 1,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Исполнителем выступает ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Цена контракта — 1 215 431 333,82 рубля. Срок исполнения — до 20 ноября 2023 года.

«Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта», — уточняется в документах.

По данным ЕГРЮЛ, компания-исполнитель учреждена в Курске в августе 2012 года для строительства дорог. Директор с 2019 года — Руслан Алистратов, владелец с апреля 2019 года — Павел Сукманов. По открытым данным, общество выступало исполнителем минимум по 123 государственным контрактам на общую сумму 9,5 млрд рублей.