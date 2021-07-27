Богота, , 03:34 — REGNUM Колумбия просит Интерпол объявить в международный розыск подозреваемого в организации покушения на президента страны Ивана Дуке главу преступной группировки Хавьера Велоса Гарсию (Джона Мечаса). Об этом генеральный директор национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас 26 июля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мы найдём Джона Мечаса, главу группировки «33», который заказал нападения на президента Ивана Дуке и 30-ю бригаду армии Колумбии. В отношении него действует уведомление Интерпола и мы форсируем этот процесс, чтобы его можно было задержать в любой точке мира», — написал Варгас.

Напомним, 25 июня вертолёт с Дуке, главой МВД Даниэлем Паласиосом и министром обороны Диего Молано обстреляли из стрелкового оружия во время полёта над восточным департаментом страны Норте-де-Сантандер. В фюзеляж вертолёта попало более шести пуль, никто из находившихся на борту чиновников и членов экипажа не пострадал.

Позднее власти заявили о задержании нескольких бывших военных, подозреваемых в причастности к организации покушения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выразил поддержку президенту Колумбии Ивану Дуке в связи с обстрелом его вертолёта.

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