Москва, 27 июля, 2021, 03:24 — ИА Регнум. Четверть опрошенных жителей России согласились бы оформить ипотеку у работодателя при наличии такой возможности, сообщили 27 июля в компании Superjob, специализирующейся на поиске работы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Илюстрация к «Сказке о попе и его работнике Балде»

Исследователи выясняли, согласятся ли граждане оформлять кредит, если квартира будет находиться в залоге у работодателя. В опросе приняли участие 1600 респондентов.

«По итогам опроса, 25% респондентов хотели бы воспользоваться ипотекой от работодателя: «Если процент будет адекватный, то да». 44% опрошенных неинтересно такое предложение: «Работодатель будет выкручивать руки с помощью жилья», — говорится в результатах исследования.

Остальные 31% респондентов затруднились с ответом, они выбрали вариант «Думаю, работодатели не захотят вкладываться в эту тему или процент по ипотеке будет гораздо выше банковского».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что у правительства России попросили рассмотреть возможность предоставления ипотеки на предприятиях. Авторы инициативы полагают, что ипотека от работодателя усилит конкуренцию на ипотечном рынке, появится дополнительный приток средств от бизнеса.