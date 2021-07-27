Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Арбитраж Ростовской области удовлетворил иск к ОАО «Донречфлот» и обратил взыскание на залоговое имущество — 19 судов, принадлежащих ответчику. Имущество планируется реализовать с публичных торгов по начальной цене, которая равна залоговой стоимости «по каждому предмету залога в долларах США», согласно курсу ЦБ РФ на день реализации. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Суда выступали залогом по трём договорам ипотеки от 2013 года. Залоговая стоимость объектов колеблется от 144 900 до 2 847 000 долларов США. Самый дорогой из них — это судно «Танаис» 2008 года постройки.

«Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — отметила судья Комурджиева.

Напомним, иск слушался с сентября 2020 года. Истцом выступает ООО «НРК АКТИВ» — правопреемник ПАО «Сбербанк России».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в апреле 1993 года. Руководитель — Михаил Швалёв. На июнь 2021 года 93,81% акций ОАО принадлежало Константину Швалёву.