Москва, 27 июля, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Единый тариф на интернет для российских школ предложил установить Общероссийский народный фронт (ОНФ). Об этом говорится в письме председателя организации Елены Шмелевой, направленном в адрес вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

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Среди других инициатив, предложенных ОНФ в этой сфере, — введение единого для всех школ стандарта качества предоставляемого интернет-соединения и мониторинг стоимости услуг провайдеров.

Как пишут «Известия», в аппарате вице-премьера признали наличие проблемы разных тарифов и заявили о готовности искать решение вместе с ОНФ.

«Что касается тарифа на интернет, Минцифры совместно с ФАС проводили оценку в субъектах. Как правило, тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от тарифов региональных операторов. Но остаются школы, где есть перекосы. Ситуация по ним будет Минцифры в партнерстве с ОНФ отработана, и будет выработано системное решение», — сказал собеседник издания.

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Отмечается также, что ОНФ провёл свой мониторинг качества интернет-услуг в сентябре 2020 года. Выяснилось, что пятая часть школ (22%) платят провайдерам вдвое больше, чем в среднем по России, а 6% — расходуют втрое больше средств. Полученные результаты в организации назвали «возмутительными».