Москва, , 02:45 — REGNUM Польша не добилась остановки строительства газопровода «Северный поток — 2», поэтому заявления из Варшавы о предпринятых попытках не имеют смысла, написал 26 июля председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Польша за забором jamajkamusic

«Варшава хвалится, что на несколько лет задержала «Северный поток — 2». Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть», — написал сенатор.

Пушков добавил, что польским политикам остаётся только утешать себя тем, что они сопротивлялись строительству.

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Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что благодаря польским стараниям реализацию проекта «Северного потока — 2» удавалось сдерживать несколько лет. «Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен <…>. Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза», — сказал он Польскому радио.

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