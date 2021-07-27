Москва, , 02:16 — REGNUM Соединённые Штаты активно вмешались во внутриполитическую повестку Гаити после убийства президента республики Жовенеля Моиза. Об этом 26 июля написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Признаком вмешательства она назвала скорую замену Клода Жозефа в должности премьер-министра Гаити на Ариэля Анри.

«Помогать стране реально США не собираются, зато во внутриполитическую повестку вмешались очень активно: после того, как Клод Жозеф сделал своё дело, американцы поддержали смену исполняющего функции высшего должностного лица в стране, теперь это премьер-министр Ариэль Анри», — объяснила Захарова.

Представитель МИД РФ отметила, что давление со стороны США, вероятно, связано с готовностью Гаити выстраивать отношения с Китаем. Власти КНР продемонстрировали, что могут оказывать поддержку в вопросе вакцинации от COVID-19 и наращивать объём инвестиций в странах карибского бассейна, что вызывало «в Штатах раздражение на грани с истерикой».

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля. Глава государства получил смертельное ранение. Также была ранена его супруга, которая позднее скончалась в больнице. Всего по подозрениям в нападении на резиденцию президента Гаити задержали 26 человек, включая граждан США.

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