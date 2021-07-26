Манчестер, Великобритания, 27 июля, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Согласно информации по портале Sky Sports, «Манчестер Юнайтед» согласовал с мадридским «Реалом» сумму компенсации за переход защитника «сливочных» Рафаэля Варана.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

По данным источника, «манкунианцы» заплатят 41 миллион фунтов, в эту сумму также включены бонусы. Зарплата Варана в «МЮ» составит 12 миллионов евро в год.

Француз в ближайшее время приедет в Манчестер для прохождения медицинского обследования.