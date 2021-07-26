Москва, 26 июля, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Нападающий Даниил Тарасов объявил об уходе из московского «Динамо» в своем инстаграме.

Dynamo.ru Хоккейный клуб «Динамо»

«Мир стоит на месте. Все меняется.

Сегодня с грустью покидаю «Динамо». Это было насыщенное и сильное время. Но мне пора идти дальше. Этот клуб всегда будет занимать особое место в моем сердце», — написал хоккеист.

В минувшем сезоне КХЛ 30-летний форвард набрал 35 (19+16) очков в 56 матчах регулярного чемпионата.