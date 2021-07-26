Манчестер, Великобритания, 26 июля, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Согласно информации портала The Telegraph, защитник Аксель Туанзебе может покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за надвигающегося перехода защитника «Реала» Рафаэля Варана.

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

По данным источника, «Ньюкасл» заинтересован в приобретении 23-летнего футболиста. Стороны уже обсуждают условия аренды с возможным правом выкупа.

В минувшем сезоне Туанзебе принял участие в 9 матчах чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.