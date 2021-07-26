Анкара, 26 июля, 2021, 23:33 — ИА Регнум. 19 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) — на Кипр — с двухдневным официальным визитом для участия в мероприятиях, организованных по случаю 47-й годовщины Кипрской миротворческой операции. Эрдоган обратился к депутатам на специальной сессии Республиканского собрания ТРСК и обратил внимание на такие вопросы, как изменение названия ТРСК и статуса города Мараш. Кроме того, Эрдоган, заявив: «У администрации президента нет ни должного президентского здания, ни здания парламента. Мы не считаем это подходящим для ТРСК. Сейчас завершены проектные работы по Президентскому комплексу, и мы скоро приступим к его строительству», пообещал правительственным чиновникам новые здания.

Golbez Разделённый Кипр

Посещение Эрдоганом Северного Кипра и сделанные им заявления вызвали дискуссии как на национальном, так и на международном уровне. Бывший президент ТРСК Мустафа Акынджы поделился в своем аккаунте в Facebook сообщением с его реакцией на «хорошие новости» Эрдогана.

Мустафа Акынджы: «Здание, которое использовалось как офис администрации президента ТРСК, было построено в 1939 году. Рядом с этим историческим зданием, выполняющем свою функцию, начиная с д-ра Фазыла Кючюка и по сей день, в 1989 году было построено новое здание. В 2018 году мы были вынуждены снести это здание, которое на 50 лет моложе другого, так как оно было признано опасным по результатам проведенных экспертиз. А скромное историческое здание, которое сравнивают с «трущобами», продолжает стоять. Несомненно, по мере необходимости можно строить новые здания, но общества делают это, учитывая свои приоритеты и в соответствии со своими законами и правилами. Они не действуют по чьему-либо решению и снисхождению. Что касается репутации государств, то она не измеряется великолепием их построек. А их демократия измеряется уважением свобод, прав человека, закона и справедливости, а также благосостоянием своих граждан».

Мэнни Четинер в своем аккаунте в Facebook публикует следующий комментарий: «ТРСК не нуждается во дворце. Было бы лучше, если бы Турция создала рабочие места, которые смогли бы прокормить ее нищий народ и спасти молодежь от безработицы. Знаете, что самое интересное? Греки услышали, что Эрдоган собирается приехать с хорошей новостью, и сильно забеспокоились от этих хороших новостей… Они думали, что Турция предложит решение кипрского вопроса! Теперь они смеются попами над этим сюрпризом!»

Эбру Дервиш Гёкйигит в своем аккаунте в Facebook публикует комментарий в поддержку этого сообщения: «В нашей культуре нет понятия »трущобы». Но если правительство ПСР применит его к этой ситуации, это другое дело…»

Пользователь с ником Misli Cihan публикует в Facebook следующий комментарий: »Представьте государство, которое не может открыть школу из-за пандемии — оно не смогло предоставить детям Интернет и устройства, чтобы они могли делать уроки, оно было вынуждено собирать пожертвования с народа. Представьте государство, которое было вынуждено отправлять своих пациентов в другую страну на самолете, несмотря на наличие опытных врачей, пусть и в малом количестве; не было лекарств, не было фармацевтов… в стране разбитые дороги… нет того, нет этого… Как будто нам не хватало только дворца?»

На что Айнур Йюзюгюлер отвечает: «Пусть лучше достроят недостроенную больницу в Гюзельюрте, чем строить дворец. Люди получают неполное лечение из-за отсутствия больницы».

Журналист и публицист Серхат Учак публикует в своем аккаунте в twitter следующий комментарий:

@serhatucak: «Президентский комплекс в ТРСК. По мне так это очень красивое здание, которое очень хорошо подходит для средиземноморского острова. Скромное и простое».

Селахаттин Йылдырым отвечает на это следующим образом:

@serhatucak: «Как будто мать родила его во дворцах и вырастила в хоромах! Наверное, поэтому такие здания кажутся ему трущобами. Не верьте байкам, что Эрдоган когда-то жил в трущобе в Ускюдаре, это было рекламой, чтобы показать обычному гражданину, что его жизнь начиналась скромно… Жалкая история о том, как он выбился из грязи в князи».

Журналист, публицист, продюсер телепрограмм Тарык Торос в своем аккаунте в twitter пишет следующий комментарий:

@TarikToros: «Кипр — это не тот вопрос, который стоит обсуждать с турецкой составляющей. Неправильно затрагивать кипрский вопрос, не принимая во внимание историю и не анализируя общество. Операция 1974 года, возможно, и обеспечила прекращение огня на острове, но проблемы не закончились, проблемы остаются. Северный Кипр непризнанный и очень отсталый по сравнению с южной частью. Они нуждаются в родине во всех сферах, и от этого их недовольство».