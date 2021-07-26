Вашингтон, 26 июля, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Госпереворот произошёл в Тунисе или это не так, спросили журналисты 26 июля у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Она ответила, что Вашингтон «следит за ситуацией» и «поддерживает контакты с руководством Туниса», чтобы лучше понять, что происходит в республике, а также чтобы «призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в продвижении вперёд, согласуясь с демократическими принципами».

Псаки добавила: рано говорить, что в Тунисе произошёл госпереворот, пусть лучше заявление на эту тему сделает Госдеп по итогам «юридического анализа» ситуации.